Osimhen si racconta: "Grato a Dio per dove sono, sognavo di fare il calciatore. Quanti lavori e sacrifici"

Lunga, interessante e divertente intervista rilasciata da Victor Osimhen, attaccante del Napoli, al canale Youtube King Ekong accanto all'ex difensore dell'Udinese. Il centravanti azzurro ha parlato del suo passato, delle difficoltà dell'infanzia e dei sacrifici fatti per diventare un giocatore: "Per me è un sogno, volevo diventare un professionista vedendo i miei idoli come Drogba e Obi. Sono grato a Dio per aver raggiunto uno dei più grandi successi nella mia vita. Dove sono nato ogni cosa è dura e devi meritarla. Ho lavorato duro, ho fatto vari mestieri, quando lavori in questo modo per ottenere soldi, sei consapevole dei sacrifici e coi primi guadagni ho aiutato la mia famiglia. Ho fatto pulizie, inseguivo macchine per dare acqua e ottenere soldi. Mio fratello vendeva giornali e mia sorella arance. Le difficoltà mi hanno aiutato nella vita".