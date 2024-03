Sky, Modugno commovente: "Ho un figlio di colore, aveva gli occhi lucidi. Acerbi si vergogni due volte"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Se tutto verrà accertato si vergogni due volte, Acerbi: per quello che ha detto e per aver cercato alibi che non possono esistere. Io ho un figlio di colore e ieri guardava la partita con uno stato d'animo che non tutti possono capire, con gli occhi lucidi di chi dice: papà, ancora?

Purtroppo, viviamo in un paese razzista, in un mondo razzista. E' una cosa che non possiamo sottovalutare mai e che non va sottovalutata mai, come qualcuno che dice che si tratta di goliardia o di epiteti generici. E’ una questione indegna e vergognosa. Ci vuole la forza e il coraggio di denunciare e anche il coraggio di difendersi da certa gente.

Il Napoli di Calzona secondo me non ha fatto un grande passo in avanti ma un passo, per così dire, di lato, perché c’è ancora da lavorare. In ogni caso credo che il Napoli possa centrare la qualificazione in una competizione europea, ma non saprei dire quale, in questo momento. C’è il quinto posto a 6 punti, ma restano in bilico anche sesto e settimo, utili forse per l’Europa League, ma con tante squadre in lizza per i medesimi obiettivi.

Credo che il Napoli debba mettersi nella condizione di non avere i rimpianti a fine stagione, già ne ha troppi per l’annata. Sarebbe tristissimo ritrovarsi fuori dalla Champions per 1-2 punti, magari per quelli buttati in moto banale, anche di recente. Per questo vanno conquistati più punti possibili sino a fine maggio”.