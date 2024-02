Sky, Modugno: “Osimhen nervoso per il viaggio, magari voleva stare qualche ora con la famiglia”

Intervenuto a Televomero, il giornalista Sky Sport Francesco Modugno ha parlato alla trasmissione Giochiamo d'Anticipo

Intervenuto a Televomero, il giornalista Sky Sport Francesco Modugno ha parlato alla trasmissione Giochiamo d'Anticipo: "Osimhen quando deve rientrare dall’Africa ha sempre viaggi lenti e tortuosi, lo dice la storia. Ha perso il primo aereo che era stato prenotato per lui e il volo che lo ha portato ha Capodichino è arrivato in anticipo, verso le 17:55.

Nervoso? Lo stress del viaggio, magari aveva anche pensato di potersi godere qualche ora in più con la famiglia. Il centravanti azzurro è molto legato alla gente di Lagos e per lui è stato necessario un passaggio, chi lo ha visto racconta di un ragazzo molto più asciutto. Domani sarà a Castel Volturno per dei controlli, che in realtà erano previsti già per oggi a casa sua.

E’ il calciatore che segna di più, determina di più e guadagna di più. Ci sta dunque che il club abbia messo fretta per il suo ritorno. Ad oggi tuttavia non c’è aria di convocazione per la gara con il Genoa. Lui è un giocatore non affidabile, nel senso positivo del termine, perché vuole sempre giocare. Lo staff medico ancora non l’ha visitato”.