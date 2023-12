Sky, Zancan: “Risultato disastroso, ma gara molto episodica. C’è da andare oltre"

Federico Zancan, telecronista Sky, ha commentato ai microfoni dell’emittente satellitare il ko del Napoli in Coppa Italia contro il Frosinone.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Zancan, telecronista Sky, ha commentato ai microfoni dell’emittente satellitare il ko del Napoli in Coppa Italia contro il Frosinone: “Fossi nel Napoli andrei con cautela nell’analizzare questa partita. Il risultato è fragoroso, ma ci vuole un po’ di equilibrio nel giudizio.

Forse si era fatto qualche complimento di troppo alle prime uscite del Napoli di Mazzarri. Ad esempio, secondo me, la partita con la Juventus non era stata particolarmente buona, però qualcosina si era visto. Poi sono arrivate delle vittorie, col Braga e il Cagliari. C’è da dire che anche il Napoli di Garcia aveva battuto i portoghesi e aveva perso, facendo una buona figura, il Real Madrid. E’ ancora una fase in cui dobbiamo conoscere il Napoli di Mazzarri.

Ieri, certamente una partita non brillante, ma sullo 0-0 è stato annullato un gol che da protocollo VAR doveva essere convalidato. La partita gira su un gol di testa e su un errore incredibile di Di Lorenzo. Ha fatto bene Mazzarri a sottolineare che una squadra non può mollare così nel finale, quello è davvero l’aspetto negativo. Però la partita gira tanto sugli episodi, quindi buttare tutto per una sconfitta del genere è sbagliato. Dopodiché forse qualcuno pensava che via Garcia, via i problemi e non è così. I problemi ci sono e sono un po’ più radicati nella rosa e forse nello spogliatoio. Quello che vediamo è una squadra che continua ad avere alti e i bassi, fasi nella partita in cui gioca anche bene e altre che in cui cala. Col cambio di allenatore non è che sia cambiato tutto, dopodiché è ancora presto per giudicare Mazzarri.

E’ chiaro che la sconfitta come quella di ieri ti porta alla sfida fondamentale contro la Roma con tanta pressione. Non è una partita chiave, ma è molto importante. E’ ancora più carica di significati dopo questo ko, sono curioso di capire se l’ambiente gestirà con maturità questa sconfitta, che potrebbe anche lasciare il segno. Come detto col Frosinone è stata una partita molto episodica, se il Napoli riesce ad andare oltre a quello e di vedere quello che c’è di buono in questa squadra, penso che possa fare un’ottima partita contro la Roma”.