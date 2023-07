SSCN, Bianchini: "Da 'From Napoli to the World' a StarCasinò, strategia d'internazionalizzazione"

Questo il commento di Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer SSC Napoli, in merito alla partnership con StarCasinò Sport

Questo il commento di Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer SSC Napoli, in merito alla partnership con StarCasinò Sport: “Il nostro processo di internazionalizzazione passa dalla produzione di contenuti sempre più ingaggianti per i nostri tifosi, pochi giorni fa abbiamo presentato il nostro manifesto “From Napoli to the World” e questa partnership si inserisce perfettamente in questa strategia. Siamo molto contenti di iniziare un nuovo percorso con StarCasinò Sport e ci saranno molte sorprese per i nostri tifosi per tutto l’arco della stagione.”