Iannicelli a sorpresa: "Osimhen via? Avrei preso un attaccante della Salernitana"

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato a Canale 21: "Erede di Osimhen qualora partisse? Lancio un sasso nello stagno ma non penso di dire una cosa clamorosamente sbagliata. Fossi stati nel Napoli avrei esercitato la clausola di Dia della Salernitana che ha segnato 16 gol. In un sistema di gioco evoluto e più performante come quello del Napoli andrebbe tranquillamente oltre le 20 reti".