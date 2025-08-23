Olivera a Dazn: "Voglia enorme di iniziare, dobbiamo difendere lo Scudetto!""
Mathias Olivera, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a margine della prima giornata di campionato contro il Sassuolo: "Abbiamo una voglia enorme di iniziare una nuova stagione, speriamo in un bell'anno di nuovo. La prima da campioni d'Italia in carica? Dobbiamo difendere lo Scudetto che abbiamo sulla maglia, speriamo di cominciare con una vittoria".
