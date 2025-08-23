Scudetto, Capello: "Napoli favorito, ha tricolore sul petto e ha fatto mercato perfetto"

Intervistato da SportWeek, Fabio Capello ha commentato il campionato italiano: "Intanto, va sottolineato il cambio in panchina che c’è stato in quasi tutte le squadre di vertice, all’Inter, al Milan, all’Atalanta, alla Roma, alla Lazio, alla Fiorentina. Pure la Juve, volendo, ha un nuovo tecnico, anche se in realtà Tudor è arrivato nella parte finale della scorsa stagione. Insomma, l’unica che è rimasta col vecchio allenatore è il Napoli. Il Napoli che l’anno scorso ha vinto grazie alla miglior difesa del campionato, senza però segnare molto. Qualcosa vorrà pur dire. Credo che in questa stagione il modo di pensare e quindi di giocare di Conte sarà più o meno lo stesso, anche se ha immesso in squadra grande fantasia e qualità con l’acquisto De Bruyne, mentre da parte degli altri allenatori credo che vedremo qualcosa di diverso, qualche cosa di nuovo proprio.

Favorito? Il Napoli, e non soltanto perché è campione d’Italia. Sul mercato si è mosso in maniera assolutamente perfetta, proprio per scalare quelle classifiche di squadra che l’altr’anno non lo vedevano primo. Subito dietro? L’Inter. Conosco Chivu fin da quando era giocatore e sono sicuro che abbia la personalità per portare in alto l’Inter, una squadra che ha bisogno solo di essere risvegliata dal torpore dello scorso anno. I giocatori ci sono, è sufficiente entrargli nella testa e convincerli di tornare a essere normali - un anno fa non lo sono stati - e comportarsi in campo come tali. Se lo faranno, l’Inter sarà ancora il primo avversario del Napoli".