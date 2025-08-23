Sassuolo, Grosso in conferenza: "Napoli fortissimo, contento perché siamo rimasti in partita"

vedi letture

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match contro il Napoli: "Siamo rimasti dentro una gara che per noi era molto difficile, abbiamo giocato contro una squadra forte, matura, con interpreti molto molto bravi. Siamo riusciti a rimanere dentro la gara. Sicuramente avremmo potuto creare di più, ma mi è piaciuto lo spirito, la voglia di rimanere in partita, l'energia che abbiamo mantenuto nonostante l'uomo in meno. E anche la voglia di creare un'opportunità al 90esimo abbastanza bella. La squadra avversaria ci ha concesso molto poco, sono stati bravi, per fare qualcosa di straordinario avremmo dovuto fare noi il massimo e loro qualcosa in meno. Invece loro hanno fatto una grande partita, sono una grande squadra e sono usciti dal campo con una vittoria meritata. Però io mi tengo la prestazione dei ragazzi che è stata di grandissima generosità ed è la base per appoggiare tutto il resto che vogliamo metterci sopra".

Al di là del divario con il Napoli, un commento sui gol presi e se si poteva fare qualcosa di diverso in attacco: “I tre davanti per me hanno fatto una grande partita di grande generosità, era difficile, avremmo potuto innescarlo un po’ meglio e un po’ più spesso. Nella prima frazione abbiamo concesso subito un’occasione su una palla inattiva, poi avremmo potuto con un po’ più di attenzione evitare il gol subito, sul cross si poteva fare meglio. Poi abbiamo continuato a tenere il campo e su una palla inattiva, un altro dettaglio, purtroppo abbiamo concesso il secondo gol. Mi tengo il fatto che siamo rimasti dentro la gara, a testa alta con le nostre qualità. Sapevamo di avere davanti una squadra molto forte. Le nostre caratteristiche ci saranno molto utili riproponendole per fare il campionato che vogliamo fare”.

Questa partita lascia qualche indicazione in chiave mercato? “Avevamo le idee chiare prima e le abbiamo dopo, sappiamo come andare a integrare questa squadra e di cosa ha bisogno “.