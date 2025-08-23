Stramaccioni: "Lucca scelto per due motivi. Sostituto Lukaku? Un nome sarebbe perfetto"

vedi letture

"Lucca ha fatta tanta gavetta, questa per lui è una grande occasione e dovrà sfruttare quest'occasione. Il Napoli l'ha voluto per due motivi, forza nel gioco aereo e attacco allo spazio alla profondità più brillante di Lukaku perché ha velocità da vendere. Non sarà facile sostituire Lukaku ma ci proverà".

Lo ha detto Andrea Stramaccioni a Dazn: "Arokodare? E' un giocatore che ricorda alcune caratteristiche di Lukaku come la forza fisica devastante e la capacità di difendere palla, però è meno pronto di altri. Se fosse possibile, Hojlund è quello che può incarnare meglio la casella della punta, anche se non è un Lukaku, ha altre caratteristiche".