Sassuolo, l'ad Carnevali: "Possiamo fare bene in Serie A. Laurienté? Vogliamo tenerlo"
TuttoNapoli.net
Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Napoli : "Quest'anno abbiamo già fatto sei innesti nuovi, sei giocatori importanti ma nella partita di oggi ne giocano due perché gli altri sono appena arrivati. Ne arriveranno ancora, con questo calciomercato che è in continua evoluzione ci vuole ancora qualche giorno. Vogliamo tenere Laurienté, abbiamo un attacco importante ed è un attacco che poche squadre di A hanno".
Cosa ha imparato il Sassuolo in B?
"Spero di aver imparato poco, siamo stati bravi a risalire subito. Ci lascia qualcosa, pensiamo a cosa dobbiamo fare quest'anno. E' un campionato difficile e complicato, possiamo fare qualcosa di buono".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!" di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Pierpaolo MatroneConte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com