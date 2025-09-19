Iannicelli: "Mi aspettavo di più e De Bruyne non doveva uscire. Il rosso è un errore tecnico"

vedi letture

Il giornalista Peppe Iannicelli, inviato a Manchester, a Canale 21 dopo City-Napoli ha commentato così la sconfitta dell'Etihad: "Tifosi delusi ma il Napoli per loro esce a testa alta. Io però mi sarei aspettato di più e di meglio. L'espulsione condiziona la gara ma l'espulsione è anche un errore tecnico perché non si capisce la congruità di un fallo del genere in un momento della gara e in quella situazione del genere. Sono i dettagli gli aspetti che ti permettono di andare avanti in Champions e di vincere o di perdere le partite.

E' chiaro che adesso la prossima in casa comincia già a diventare una sorta di partita spareggio. Se il Napoli non vince con lo Sporting, immaginare di poter conquistare uno dei primi otto posti diventerebbe molto complicato perché servono 16 punti per la qualificazione. Servirà quindi una prestazione maiuscola per la prima in casa in Champions. E De Bruyne io non lo avrei tolto".