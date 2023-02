Ielpo su Meret: "E' diventato il portiere più forte del campionato. Ecco che mi disse Semplici"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Ielpo, ex portiere del Milan.





Si aspettava questa classifica a febbraio? “Non se lo aspettava nessuno. Il percorso del Napoli ha lasciato interdetti. Gli azzurri hanno sempre lottato per grandi obiettivi, ma nessuno poteva attendersi questi risultati. In estate il club ha salutato giocatori importanti, prendendo calciatori che hanno fatto la differenza. Bisogna tuttavia riconoscere anche gli eccessivi passi falsi delle inseguitrici”.

Il divario tra il Napoli e le inseguitrici può giustificarsi anche con la continuità degli azzurri tra i pali? “Escluderei a priori la Juventus da questa analisi, i bianconeri risentono di altre problematiche. Per quanto riguarda le altre, invece, ritengo che ci sia anche l’influenza di questo fattore. Semplici mi disse che non capiva come Meret non fosse valorizzato a Napoli, considerandolo un talento sicuro. Seppur discusso all’inizio della stagione, l’azzurro è diventato il portiere più forte del campionato, a differenza delle rivali alle prese con diversi problemi tra i pali. Ciò aiuta a comprendere l’importanza dell’estremo difensore in una squadra, sia nella fase difensiva che in quella di costruzione. Spesso vediamo errori clamorosi dei portieri con i piedi, ma non è facile gestire palla senza la possibilità di girarsi e scaricare la sfera”.