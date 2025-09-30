Il belga Baseggio: “De Bruyne ha bisogno di tempo per adattarsi, Lukaku l'avrebbe aiutato"

L'ex nazionale belga Walter Baseggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “In Italia c’è una cultura diversa dal calcio inglese. De Bruyne anche se gioca nella stessa posizione ha bisogno di tempo per adattarsi. Certe critiche sono state esagerate nei suoi confronti. In Inghilterra c’è meno tattica rispetto all’Italia. Qui per avere il pallone deve arretrare di 20 metri, li aveva più spazio tra le linee. Per me il Napoli a Milano è stato disastroso i primi 20 minuti ma per circolazione di palla e occasioni create mi è piaciuto.

Il cambio di Kevin è stato giustificato perchè Neres e Lang hanno fatto bene. E’ un giocatore che vuole fare la differenza e spero la faccia molto preso. Quando arrivai in Italia dopo 9 anni all’Anderlecht ebbi difficoltà perchè il campionato italiano non è pieno di talenti come un tempo, è meno spettacolare, ma è una lega difficilissima dal punto di vista dell’applicazione tattica di tutte le squadre. Sicuramente avere un riferimento come Lukaku avrebbe aiutato De Bruyne ad inserirsi negli schemi offensivi visto che si conoscono bene. Secondo me quest’anno faranno più gol i centrocampisti degli attaccanti nel Napoli. Difatti De Bruyne ha già segnato 3 gol.

Io al Napoli? C’era stata una opportunità ma era all’inizio dell’era De Laurentiis. Era la seconda stagione di serie C. Io ero all’Anderlecht che all’epoca era una squadra forte che giocava in Champions e quindi rimasi in Belgio. Mia mamma spingeva per farmi venire al Napoli perchè come me tifa gli azzurri”.