Conte su De Bruyne: "Tutto chiarito. Patti chiari, amicizia lunga…"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Sporting Lisbona, il tecnico azzurro Antonio Conte ha chiuso il "caso" De Bruyne dopo il cambio mal digerito dal belga nella sfida persa domenica contro il Milan: "Quello che dovevo comprendere l'ho compreso ed è stato già tutto chiarito, patti chiari amicizia lunga si dice a casa mia e quindi è già chiusa la situazione".

Nella conferenza stampa al termine di Milan-Napoli, Antonio Conte aveva commentato così la reazione di De Bruyne doppo il cambio a San Siro: "Mi auguro che era contrariato per il risultato, perché se era contrariato per altre cose ha preso la persona sbagliata".