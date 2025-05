Il bilancio di Zazzaroni: "Conte si è confermato un fenomeno, che imbarazzo il Milan"

"Scudetto a Napoli, posto da coppa nobile per Napoli, Inter, Atalanta e Juventus; Europa League per Roma e Bologna che s’è preso pure la coppa Italia; Fiorentina in Conference; supercoppa Italia al Milan che la prossima stagione le coppe le giocherà alla play: che imbarazzo veder fuori da tutto il nostro club più internazionale... È questa la chiusura di nove mesi altamente democratici". Inizia così l'editoriale del direttore Ivan Zazzaroni sulle pagine odierne del Corriere dello Sport, con un bilancio di quella che è stata la stagione di Serie A.

"La Juve ha salvato il bilancio, non la stagione: era partita con ben altre idee e ambizioni, spendendo tanto. Ha dovuto chiedere a Tudor di evitare il fallimento e Tudor ha assolto il compito con un aiutino di Nicolussi Caviglia. Cambierà tanto la Juve. Conte ha confermato di essere il fuoriclasse del primo anno e non solo. Ranieri s’è divorato una serie di nuovi fenomeni e improvvidi narratori esaltando il valore di competenza, conoscenze e sensibilità. Il senior advisor dei Friedkin ha indicato in Fabregas il suo successore: non sarà semplice convincere il Como delle evidenti ricchezze".