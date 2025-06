Giordano pazzo di De Bruyne: "Con le sue finte e gli assist spiazza le telecamere"

vedi letture

Bruno Giordano, allenatore, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “I festeggiamenti dello scudetto hanno contribuito alla permanenza di Conte a Napoli. Quelle emozioni le ho provate anche io davanti lo schermo, immagino il mister che era su quel bus. Poi sicuramente ha avuto garanzie da De Laurentiis per fare qualcosa di importante, credo che il Napoli farà cose importanti anche in Europa.

De Bruyne? Giocatore di livello internazionale, con quelle finte e quei passaggi no look spiazza le telecamere. Vede degli spazi che difficilmente vedono gli altri, sarebbe un valore aggiunto per il Napoli soprattutto a livello europeo. Mi fido di Conte che è un numero uno, attraverso gli acquisti capiremo che Napoli vedremo. Va rinforzato l’attacco, ci si aspettava qualche goal in più dagli attaccanti. Ci saranno tre competizioni, serve un bomber di livello europeo. Conte è rimasto nella stagione in cui cambiano tante panchine in A ed il Napoli avrà un grosso vantaggio. Gyokeres? Molto forte, ma Lukaku ha le stesse caratteristiche. Serve più uno come David che allunga la squadra, il canadese ricorda un po’ Osimhen”.