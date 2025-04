Il doppio ex Asta: "Guai a sottovalutare i giovani del Monza! Buongiorno? L'ho cresciuto..."

Antonio Asta, allenatore ed ex di Monza e Napoli, ha parlato ai microfoni di kisskissnapoli.it: “Si può dire che è Monza-Napoli è una partita semplice, ma credo che l’esperienza ti dice che le partite sono facili a fine gara, quando hai portato il risultato a casa. Il Monza è una squadra con tanti giovani che proveranno a mettersi in mostra. Questa partita non è da sottovalutare.

Buongiorno? Conosco molto bene Alessandro, posso dire di averlo cresciuto, ma il Napoli, la squadra, il mister e la società sono stati molto bravi a sopperire a delle mancanze che ci sono state. Ricordiamo che è la miglior difesa italiana, ricordiamo che lavoro è stato fatto, non solo dai difensori ma da tutta la squadra”.

“La lotta scudetto? Sarà una volata avvincente fino all’ultima giornata, non c’è dubbio che Conte ha dato tanto , gli impegni dell’Inter possono agevolare gli azzurri, ma la lotta ora entrerà nel vivo”.