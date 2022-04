Il doppio ex Ciciretti: "Il Napoli si gioca il campionato, ma spero possa vincere la Roma"

“Non potevo dire di no in quel momento, è stato giusto accettare. Rifarei quella scelta, nonostante poi sia sempre andato in prestito”.

Cresciuto nelle giovanili della Roma e l'ex Napoli, Amato Ciciretti, oggi al Como in prestito dal Pordenone, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport durante la trasmissione 'Bar Forza Lupi'.

Rimpianti?

“Non ne ho, però è chiaro che pensi spesso alla Roma perché è una delle cose più importanti che c’è. Non è un’ossessione però”.

Mourinho?

“Sta lanciando dei giovani, però sono anche giovani forti. Zalewski è molto bravo, poi Mourinho lo sta valorizzando”.

Zaniolo?

“Per me è stato molto sfortunato, si è infortunato quando stava facendo veramente bene. Si sta riprendendo, ha fatto tre gol giovedì e merita veramente tanti per l’impegno che mette ogni giorno. Gli auguro il meglio perché se lo merita”.

Quanto è importante un mister che ti sprona a dare sempre di più?

“Le qualità non si discutono, poi se Mourinho dice di voler di più da Pellegrini è perché lo può fare. Sta facendo molto bene”.

La tua esperienza al Napoli?

“Non potevo dire di no in quel momento, è stato giusto accettare. Rifarei quella scelta, nonostante poi sia sempre andato in prestito”.

Napoli-Roma?

“È una partita sempre difficile, il Napoli si gioca il campionato e la Roma la Champions. Mi auguro che vinca la Roma”.