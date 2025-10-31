Il paragone di Piccari: “Anguissa è il McTominay dell’anno scorso: centrocampista totale!”

Il direttore di TMW Radio Marco Piccari ha parlato anche del Napoli nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb.com: “Basta buttare la palla in avanti o in mezzo, e spunta il numero 99: Anguissa c’è sempre. Ancora un suo gol, e il Napoli passa a Lecce. La squadra di Conte non ha giocato una partita esaltante, ma quando hai uno come Frank, il resto conta poco. Cinque volte premiato come migliore in campo, e per la seconda volta consecutiva ruba il cuore della mia rubrica.

Oggi Anguissa è il McTominay della scorsa stagione: un centrocampista totale. È la colonna del Napoli: se non c’è il centravanti, ci pensa lui. Lo trovi sempre, onnipresente".