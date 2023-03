Il procuratore Amato sugli scontri: "Pene troppo blande, ma sbagliato vietare trasferte"

"Io non sono favorevole al divieto di trasferta, perché è un provvedimento che non punisce soltanto i violenti ma anche le persone per bene".

Il procuratore aggiunto a Napoli Sergio Amato, in un'intervista concessa al Corriere della Sera, ha parlato dei disordini creati dai tifosi dell'Eintracht Francoforte in occasione della sfida esterna contro gli azzurri (valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League) e dei provvedimenti da prendere.