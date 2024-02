Il talent scout Fratini: “Raspadori piace alla Juve! Il più talentuoso della Serie A? Zanoli!”

L’intermediario e talent scout, Michele Fratini, è intervenuto in diretta su TvPlay nel corso di “Ti amo calciomercato.it”

L’intermediario e talent scout, Michele Fratini, è intervenuto in diretta su TvPlay nel corso di “Ti amo calciomercato.it”: “Alla Juventus piace Raspadori, lui è il Paolo Rossi – con le dovute proporzioni – contemporaneo. La Juve cerca un attaccante capace di giocare su tutto il fronte d’attacco.

Il calciatore italiano più talentuoso in Serie A, mi espongo tranquillamente, per me è Zanoli. Terzino destro naturale di grande qualità, per me può fare anche il quinto in un 3-5-2. Potrà diventare un grande calciatore”.