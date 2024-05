Impallomeni: “Gasperini è juventino dentro, ma lo vedrei bene al Napoli”

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.



Impresa della Dea in Europa League:

"Non ho notato lacrime di gioia, come se fossero abituati. Forse Percassi si è emozionato, Gasperini e i giocatori invece no. Xabi Alonso? Nella partita di ieri l'Atalanta ha schiacciato su tutto il Bayer, clamoroso il mutismo tecnico dello spagnolo, che è parso in balìa di una squadra. Sembrava sorpreso e invece se l'avesse studiata avrebbe visto com'è l'Atalanta. E poi ha rinunciato alla punta, mettendo Boniface che non era in forma. Non puoi farti sorprendere così. E' una lezione per il futuro per un tecnico molto bravo ma che deve migliorare. Ieri Xabi Alonso insufficiente come voto. E' arrivato impreparato all'atto finale, che invece va preparato bene".

Gasperini ha fatto la storia del club. Che messaggio gli manderebbe?

"E' un ipercinetico, non è uno facile per sua stessa ammissione. Questo dinamismo intellettivo lo porterà per me lontano da Bergamo. E' ancora molto dinamico nonostante i suoi anni. Questa vittoria rappresenta non solo la fine di un percorso ma anche la prima porta da aprire per vincere qualcosa di più importante come lo Scudetto. Lui andrebbe di corsa alla Juve. Le parole criptiche dopo la partita non le ho capite. Forse parlava del Napoli? Lui però è juventino dentro. Altrimenti davvero lo vedrei bene al Napoli. Con ADL sono due personalità focose che potrebbero andare bene".