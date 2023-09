Imparato distrugge Osimhen: "Divora gol importanti e non stoppa un pallone, sembra quello del 1° anno!"

Gaetano Imparato, firma storica de La Gazzetta dello Sport, ha commentato così la vittoria di Braga ai microfoni di Tele A

Gaetano Imparato, firma storica de La Gazzetta dello Sport, ha commentato così la vittoria di Braga ai microfoni di Tele A: “Vorrei distogliere l’attenzione da Garcia, credo che qualcosa si sia mosso, anche se i problemi rimangono. Voglio puntare il dito sulle individualità. Non mi faccio fuorviare dalla traversa, io vedo un Osimhen diverso dall’anno scorso, sembra di vedere quello appena arrivato a Napoli.

Non riesce a stoppare un pallone, a tu per tu col portiere non lo salta, divora dei gol importanti, ha difficoltà a fare da pivot e far salire i compagni, ha difficoltà a dialogare con gli altri, anche con Kvaratskhelia. Sostanzialmente c’è una involuzione. Ma non solo sua, anche Olivera è stato inguardabile, Anguissa è caracollante”.