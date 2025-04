Inter, Calhanoglu: "Sempre reagito bene alle sconfitte, mostriamo chi siamo!"

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Roma valido per la 34^ giornata di Serie A.

Dopo due partite difficili, come si arriva a quella di oggi?

"Nel calcio può succedere di tutto. Fa male, ma dobbiamo accettare. Abbiamo reagito sempre bene alle sconfitte, oggi abbiamo l'occasione di dimostrare in campo quello che siamo".

La forza di reagire alle cose negative in partita è l'aspetto più importante?

"In questo momento abbiamo bisogno di più determinazione. Avendo poche partite, dobbiamo rischiare qualcosa in più. Di fare errori, ma non avendo paura di farli. La determinazione è la più importante".