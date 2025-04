Inter, Marotta a Sky: “A Bologna la gara più importante dell’anno contro la squadra più in forma!”

Il presidente e amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport toccando vari argomenti. Queste le sue parole: "La semifinale è motivo di grandissimo orgoglio per noi, per la società e per la città, ma soprattutto per la squadra e l'allenatore. Questa non è la fine del percorso, siamo ancora dentro in tre competizioni".

Come può essere giudicata questa stagione?

"Indipendentemente dal risultato finale sarà una stagione positiva. Stiamo dando continuità nel ciclo che è iniziato con Inzaghi e siamo protagonisti in Europa come non mai, così come in Italia".

Possibile scegliere un obiettivo a questo punto?

"Siamo l'Inter, con una storia e un palmares fatti di successi. Siamo in un momento interlocutorio, domenica contro il Bologna sarà la partita più importante dell'anno, dove ci giochiamo una fetta del campionato. Dobbiamo abituarci sempre di più a competere ogni tre giorni".

Bologna una tappa che può dire tanto?

"I punti a disposizione sono ancora tanti ma sarà fondamentale per noi, visto che giocheremo contro una delle squadre più in forma della Serie A. La gara di ieri è stata fatta con grande sacrificio ma il nostro ruolo impone di doverci superare. Il Bologna è una squadra di valore".

Questa è una delle Inter più belle da vedere della storia di questo club?

"Considero Inzaghi un allenatore giovane che ha tante qualità e cerca sempre la vittoria. Questo lo pone in un ruolo importante: è bravo dal punto di vista tattico e a gestire il gruppo. Ha creato una grande mentalità e anche dalle sconfitte sono arrivate occasioni di crescita".

Il rinnovo di Inzaghi?

"Ha ancora un anno di contratto ma è giusto non arrivare a scadenza. Ci siederemo a bocce ferme per prolungare e credo che sarà un incontro veloce e piacevole dove troveremo un accordo rapidamente".

Lautaro Martinez migliora sempre. Il rinnovo che avete fatto quanto è stato importante?

"Ha siglato, oltre al contratto, anche un rapporto di grande appartenenza tra il giocatore e il club. È il capitano ed è cresciuto anche come uomo. È il nostro leader, senza dimenticare gli altri. Ha avuto una crescita evidente".

Cosa potrebbe rappresentare per lei la vittoria della Champions League?

"Vincere una Champions è l'unica cosa che mi manca. Lo considero un sogno ma visto che i sogni spesso di avverano dobbiamo crederci. Non partiamo sfavoriti nei confronti del Barcellona".