Jacobelli: "Su Di Lorenzo era rigore, non serve l'intensitometro! E il Napoli ha meritato"

Nel corso di 'Salotto Azzurro' su Otto Channel, il giornalista Xavier Jacobelli ha commentato Napoli-Inter e il rigore concesso su Di Lorenzo: "Tanta confusione su quell’episodio e non sulla prestazione strepitosa del Napoli ed è questo che secondo me dispiace, per il modo di fare informazione. Qui stiamo parlando di una grande partita e di una grande squadra che, dopo aver incassato quella pesante sconfitta, ha trovato dentro di sé la forza e la capacità psicologica di reagire. E non era assolutamente facile, perché sei gol sul groppone, soprattutto una partita totalmente inattesa quella giocata dal Napoli in Olanda, ha reagito e come. C’è stata anche l’intuizione tattica di Conte, che una volta di più ha confermato quanto l’allenatore conti e quando la squadra viva psicologicamente questo tipo di situazioni, che nell’arco di una stagione si possono presentare. Perché non è che il Napoli deve andare in campo e vincere tutte le partite, così come nessuna altra squadra. Può capitare di incappare in una serata disastrosa, quale è stata quella di Eindhoven, ma può anche capitare che tre giorni dopo tu reagisci in questo modo. E’ questo, secondo me, quello che deve essere rimarcato.

Dopo di che, per quanto concerne tutto quanto è accaduto nell’occasione dell’episodio al centro delle discussioni delle polemiche, io penso che si debba partire da un dato di fatto, che il rigore ci fosse. Perché quando un giocatore, nella fattispecie un difensore che si trasforma in attaccante, entra in aria e viene steso, tutte queste dissertazioni sull’intensità e non intensità sono facezie e minuzie. E’ un dato di fatto incontrovertibile e spero tanto che anche gli arbitri, gli assistenti e il VAR capiscano una volta e per tutte che le regole devono essere chiare. Se un giocatore entra in area e viene falciato, è rigore e basta! Non è che bisogna andare a misurare con l’intensitometro se il giocatore avversario è intervenuto con l’intensione di e bla bla bla, perché ne ho sentite davvero di tutti i colori. Qui c’è un dato di fatto, che il Napoli ha meritato di battere un’Inter che evidentemente non si aspettava un Napoli di queste proporzioni”.