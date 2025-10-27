Del Piero: “Conte ha parlato più che bene! Sa che l'aspettativa è alta e sarà complicato”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha commentato le parole di Antonio Conte nel post-partita di Napoli-Inter: “È un messaggio per tutti questo, è un messaggio per tutti. L'allenatore quando parla, anche davanti ai microfoni, lo fa pensando ai suoi giocatori in primis. Perché è lì che c'è l'anima, che c'è la forza della squadra. Poi ovvio che in questa situazione il Napoli è stato bravissimo, perché in una giornata ha al 70% cancellato il primo set della Champions. Perché questa è la realtà dei fatti. Era stata una sconfitta indubbiamente per tutti imbarazzante, compreso per lui. Hanno avuto la possibilità in casa di dare una dimostrazione di forza, che lui enfatizza anche e soprattutto senza parlare di tattica, senza parlare di giocatori, ma che arriva col cuore, con la grinta, con la determinazione, con l'unione della squadra. È un bellissimo messaggio, secondo me ha parlato non bene, di più! Ed è ovvio, si sa che lui cerca anche di colorire l'esterno e di proteggere l'interno. Perché poi sa benissimo che l'aspettativa a Napoli quest'anno sono: se l'anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto, quest'anno dobbiamo vincere la Champions. Il tifoso ragiona così.

Quando sa benissimo che sarà complicato difendere il titolo, prima di tutto perché poche squadre ce l'hanno fatta negli ultimi anni. E soprattutto confermarsi a certi livelli quando l'anno scorso non avevi la Champions League. Quindi potevi pensare esclusivamente al campionato, non avevi turnover, potevi pensare ad una squadra concentrata sugli undici, con qualche inserimento qua e là. Oggi la gestione di 22 giocatori, potenzialmente anche tutti titolari, perché ha la Champions, ha Coppa Italia, è più complicata dell'anno scorso. L'anno scorso non avevi aspettative, quest'anno ne hai. Quindi mi sembra che così ha parlato non bene, di più”.