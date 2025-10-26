Infortunio De Bruyne, Sky: sospetta lesione di alto grado! Tempi di recupero lunghi

vedi letture

Il 3-1 all’Inter ha riportato entusiasmo in casa Napoli, ma la festa è stata smorzata dall’infortunio occorso a Kevin De Bruyne. Il belga ha accusato un problema muscolare proprio sullo stesso distretto già operato la scorsa stagione dopo uno strappo, alimentando immediatamente la preoccupazione dello staff tecnico e medico.

Dopo il match il numero 17 è apparso relativamente sereno, ma la prudenza resta d’obbligo considerata la sua storia clinica recente. Gli esami strumentali effettuati nella giornata odierna daranno le prime indicazioni: come riferito da Sky Sport, si teme una lesione di alto grado, uno scenario che potrebbe tradursi in uno stop significativo.

Conte e il suo team monitorano con attenzione l’evolversi della situazione, consapevoli che De Bruyne ha sempre dimostrato grande capacità di recupero, ma altrettanto consapevoli che un nuovo lungo periodo ai box rappresenterebbe una perdita pesante per il progetto tecnico azzurro. In attesa di ulteriori approfondimenti e di un quadro definitivo, il Napoli si prepara a dover fare a meno della sua stella nelle prossime settimane, se non mesi.