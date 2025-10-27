Sky, De Grandis: “Strategia di Conte un po’ contradditoria, dopo non deve arrabbiarsi"

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, il giornalista Sky Stefano De Grandis ha commentato le parole di Antonio Conte al termine di Napoli-Inter: “Io trovo, da giornalista, da quello che ascolto, che gli allenatori si dividano in due categorie. Ci sono quelli che, come Conte, dicono: ‘Sarà difficile, sarà complicato, abbiamo preso troppi acquisti, l'anno scorso abbiamo fatto molto di più delle nostre potenzialità’. E ci sono altri, come Chivu, che dice: ‘Abbiamo perso, ma riusciremo fuori. Torneremo a giocare bene, perché ne abbiamo la forza’. O come Mancini, che nell'Europeo diceva: ‘Andiamo a vincere l'Europeo’ e tutti dicevano: ‘Perché dice questa frase qua?’.

Io ho trovato un po' contraddittorio però il fatto. Se tu usi questo tipo di strategia e dici: ‘Per noi sarà una stagione complessa, perché abbiamo preso troppi giocatori, perché l'anno scorso abbiamo vinto con un miracolo, perché io sono bravissimo, tra virgolette, sottinteso, poi non ti puoi arrabbiare perché dici: ‘Ah, state distruggendo tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso!’, se sei tu che hai messo i puntini sulle i dicendo che quest'anno sarà complicato. Poi c'è sicuramente qualcuno che avrà drammatizzato oltremodo”.