Conte, un altro miracolo! Repubblica: "Trasformata emergenza in risorsa con una mossa"

Il Napoli risponde da grande squadra e, dopo la pesante sconfitta di Eindhoven, travolge l’Inter per 3-1 al Maradona. Una vittoria netta, ricca di contenuti tecnici e caratteriali, che ribalta il clima attorno agli azzurri e riaccende gli entusiasmi del popolo partenopeo. Se nel post Champions erano piovute critiche verso Antonio Conte, ora arrivano gli elogi: La Repubblica sottolinea come il tecnico abbia saputo tirare fuori la miglior versione del suo Napoli proprio nel momento più difficile. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“Ma è stato soprattutto l’ennesimo miracolo della carriera in panchina di Antonio Conte, maestro come pochi ad esaltarsi e tirare fuori il meglio di sé nei momenti di estrema difficoltà. Dirà il tempo se Eindhoven si trasformerà in un’altra Verona, dove iniziò, male, la corsa al titolo un anno fa. Di sicuro i campioni d’Italia hanno battuto un colpo forte e chiaro: scucire lo scudetto dalle loro maglie non sarà facile. Nemmeno per i nerazzurri, battuti a Fuorigrotta dopo 7 successi consecutivi, con un crollo verticale nella ripresa che era difficile da pronosticare.

Il grosso del suo lavoro Conte l’aveva fatto al rientro da Eindhoven con un’umiliante sconfitta (6-2), stringendo il patto della riscossa con la vecchia guardia. Il gioco si era fatto duro e i veterani sono tornati a giocare, con Juan Jesus e Neres preferiti a Beukema e Lucca. Il brasiliano è stato utilizzato da falso nueve e la sua rapidità ha mandato in tilt la statica difesa dell’Inter, in difficoltà senza riferimenti. È così che nelle ripresa si sono esaltati McTominay e Anguissa, a loro agio nel centrocampo a tre old style quando si è completata la restaurazione, uscito KDB. Conte ha trasformato l’emergenza in risorsa e ha ridato in pochi giorni l’anima al Napoli, vincendo la partita a scacchi con il più acerbo Chivu”.