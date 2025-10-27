Sky, Marocchi su Conte: “E’ un genio! Trova nemici all'esterno compattando all'interno”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex centrocampista della Juventus Giancarlo Marocchi ha commentato le parole di Antonio Conte nel post-partita di Napoli-Inter: “Qui lui è un gigante, perché nasconde qualche lacuna delle ultime partite del suo Napoli. Trova i nemici all'esterno, compattando all'interno. E così deve fare. Secondo me è un genio, come quando si lamentano dei troppi acquisti o dei pochi. Però lui esprime dei concetti, concetti reali suoi.

Quindi è difficile, anche se poi dopo gli si dice: ‘Ma come ne gioca uno solo dei nuovi’. Sì, però devi mettere anche della gente in panchina. Comunque, detto questo, secondo me in questa conferenza stampa lui ha voluto coprire quello che era successo in alcune partite nello spogliatoio, ovvero qualche difficoltà, l'ultima anche per battere l'Inter, che l'Inter ha giocato meglio del Napoli, ma ha perso. E quindi ha spostato il problema fuori dallo spogliatoio”.