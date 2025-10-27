Adani: “Masterclass di Conte! Sfidava la squadra più forte non avendo i migliori per ruolo”

vedi letture

L'opinionista ed ex difensore Daniele Adani ha commentato Napoli-Inter ai microfoni di Rai Sport, lodando il lavoro del tecnico azzurro Antonio Conte: "Questo non è il vero Napoli. Gioca senza il suo miglior difensore, che è Rrahmani, il suo miglior centrocampista, che è Lobotka, il suo miglior attaccante, che è Lukaku, il sostituto, che è Hojlund, e gli si fa male il miglior giocatore della rosa, che è De Bruyne. Contro una squadra, che 9/11 ha fatto la finale di Champions League 5 mesi fa. Dove sostituiva Akanji con Pavard, e mancava Thuram, che non è il miglior attaccante dell’Inter, perché è Lautaro. Thuram è stato rimpiazzato queste settimane da Bonny e Pio Esposito.

Sceglie di non utilizzare Lucca, perché gli ha dato la possibilità a Eindhoven e a Torino e ci ha perso due partite. L’Inter ne vinceva sette di fila, loro ne ha presi sei in Olanda. Come può fare una partita così, se non è una lezione universitaria? Di motivazione, di lettura del momento, di strategia, di gestione della pressione. E’ stata una cattedra, per questi motivi. Perché non competi tra due grandi, ieri c’era una partita tra una grandissima, la più grande del campionato, e una squadra molto molto precaria e in difficoltà in questo momento”.