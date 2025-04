Jacomuzzi esalta un giocatore del Torino: "E' pronto per il grande salto"

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ora son tutte decisive le gare di A, lo smacco in Coppa Italia per l’Inter può dare più forza al Napoli. Perdere una gara così non è bello per nessuno, il nervosismo vige in casa Inter. Il Napoli è avvantaggiato perchè sfida il Torino e non vedo grossi ostacoli. In queste ultime cinque gare dovranno essere decisivi gli attaccanti di Inter e Napoli. McTominay mi piace tantissimo, è un giocatore di forza e qualità ed offre tanto nella fase terminale. Lo scozzese può essere uno di quelli che danno una svolta alle gare. Conte? E’ minuzioso, ogni cosa che fa è fatta sempre per ottenere il massimo, lavora sui particolari a livello tattico. Cerca qualsiasi cosa per essere un tantino superiore all’avversario e mi sembra che la squadra lo stia seguendo.

Gilmour o Anguissa? Gilmour mi piace perchè è il tipico scozzese che lotta e va sempre alla ricerca dell’anticipo. Contro il Torino serve uno come lui, può essere l’uomo giusto per farti guadagnare qualche metro per arrivare in fase conclusiva con più facilità. Samuele Ricci? E’ attenzionato da diverse squadre, sta facendo bene da anni anche in nazionale. Ha mentalità, esperienza, sta facendo la carriera giusta ed è questo il momento giusto per fare il salto. Poi è un ragazzo umile, non s’è mai montato la testa, prende pochissime ammonizioni poi”.