Juventus, Thiago Motta: "Guai a pensare all'Inter, abbiamo rosa giusta per tutte le competizioni"

Vigilia di Champions League per la Juventus di Thiago Motta che domani affronterà il PSV nell'andata del playoff per l'accesso agli ottavi di finale. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa:

Ora l'andata col PSV, poi la sfida con l'Inter e quindi il ritorno in Olanda… Che rischi ci sono in questo filotto?

"Non è una scusa, abbiamo una squadra giovane e possiamo farlo senza problemi. Ogni partita, quando giochi nella Juventus, è importante. E domani lo sarà, contro una grande squadra che gioca molto bene a calcio. Il nostro momento è buono, lo abbiamo visto anche nell'ultima partita: con tutte le difficoltà che abbiamo passato fino ad oggi è aumentata la capacità di resilienza della squadra. L'ultima gara siamo riusciti a vincere pur non giocando meglio dell'avversario".

Quanto è migliorata la sua Juventus rispetto alla precedente sfida col PSV?

"La cosa importante sono i fatti. Il nostro obiettivo è qualificarci e andare agli ottavi, domani abbiamo una partita molto importante in questo senso. Sono cambiate tantissime cose, tantissime situazioni nella squadra. Il gruppo mi piace, mi piace vedere i ragazzi allenarsi e vedere come stanno insieme. Domani sarà una sfida diversa, siamo concentrati per fare bene il nostro lavoro, per entrare in campo determinati, concentrati e con intensità".