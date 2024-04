Kvara sui tifosi: "Da nessun'altra parte sono così! Ho bisogno della loro energia"

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Serie A in cui si è soffermato anche sui tifosi del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Serie A in cui si è soffermato anche sui tifosi del Napoli: "Mi manca casa mia ogni giorno, ma ora sento che casa mia è in Italia e soprattutto in questa città, in cui si vive per il calcio. Si vede che i tifosi sono felici quando guardano il calcio e questo è incredibili perché non lo vedi da nessun'altra parte, devo dire.

Il modo in cui i tifosi mi trattano, il modo in cui i tifosi mi amano, è una cosa grandissima. I tifosi mi motivano perché quando vedi la loro passione e la loro voglia di vincere, vuoi vincere per loro, a volte ne hai bisogno. Ti danno un'energia che non puoi trovare altrove".