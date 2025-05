Tiribocchi: "Inter più forte del Napoli. Se perde scudetto, il motivo sarà uno"

Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Careca è stato il calciatore più talentuoso nel suo periodo in Italia, ovviamente insieme a Maradona. McTominay? E’ una grandissima sorpresa, sapevamo fosse forte, ma non così. Mi ha sorpreso molto perchè è un soldatino, per Conte uno così è il massimo.

E’ stato decisivo nei momenti più importanti del Napoli. Scomparsa di Fiorita? Sarà la prima partita in casa dopo la sua scomparsa ed il Napoli troverà un ambiente particolare. Sarà una gara che si giocherà sui nervi, la posta in palio è importantissima per entrambe, ma i calciatori del Napoli sanno come interpretare queste partite. L’Inter non credo sbaglierà altre partite ed il Napoli vorrà mantenere questo vantaggio. L’Inter è superiore al Napoli e se perde lo scudetto è perché tempo fa ha sbagliato qualche gara, mentre il Napoli ci ha sempre creduto”.