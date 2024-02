L’agente Bosco: “ADL primo responsabile di questa situazione, non doveva esonerare Garcia”

L’agente FIFA e procuratore Christian Bosco è intervenuto in diretta su TvPlay

L’agente FIFA e procuratore Christian Bosco è intervenuto in diretta su TvPlay: “Premessa: bisogna avere un minimo di memoria storica e una capacità valutativa del momento. Le ragioni del post scudetto sono sempre state complicate per tutti. È successo anche all’Inter e al Milan. A Napoli la situazione si è acuita: dopo l’apoteosi si doveva ricominciare. De Laurentiis non ha sbagliato a prendere Garcia. Molti dicevano che era stato esonerato in Arabia e non è vero. In Francia ha vinto campionato e coppa di Francia con il Lilla, non con il PSG. Il patron ha sbagliato a considerare Garcia un replicante di Spalletti, invece no era così. Per quanto riguarda Mazzarri nessuno mette in dubbio la sua professionalità ma non era il momento di sostituire Garcia.

Nessun allenatore al mondo avrebbe accettato sette mesi di contratto senza opzione di rinnovo. Mazzarri ha accettato il Napoli per una ragione emozionale. Il presidente avrebbe dovuto avere la forza e l’intendimento di chiamare la squadra ai primi segnali di insofferenza per dirgli: ‘Questo è l’allenatore fino a giugno, chi non è contento a gennaio può andare a casa’. Invece ha finito per esacerbare la crisi. De Laurentiis è il primo responsabile di questa situazione.

A proposito della conferenza di Capodimonte, Garcia non ha mai detto di non aver mai visto giocare il Napoli. A Empoli De Laurentiis è sceso negli spogliatoi ma Garcia, che è uno con gli attributi, si è girato e gli ha risposto da par suo“.