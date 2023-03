L'ex Castellini rivela: "Ho allenato Meret, prima aveva quasi paura a parlare"

Luciano Castellini, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Legends

TuttoNapoli.net

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Luciano Castellini, ex portiere del Napoli e preparatore, è intervenuto a Legends su Canale 8: "Meret l'ho allenato come fatto con Taglialatela e Di Fusco, aveva paura quasi a esprimersi e a parlare. La sua reazione psicologica quest’anno? Non è facile fare il portiere a Napoli, ti devono battezzare. Non è giusto avere un'alternativa: devono esserci un titolare e una riserva. La concorrenza a Napoli fa solo danni, di fatto Meret è migliorato quando è stato sicuro del posto".