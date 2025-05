Ufficiale Napoli-Genoa, le formazioni: Conte recupera Lobotka, Vieira con diversi giovani

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 19:52 In primo piano

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Genoa, posticipo della 36esima giornata di Serie A. Conte ripropone il 4-4-2 e gli stessi undici scesi in campo a Lecce, completamente recuperato dunque Lobotka, che forma la coppia di mediani con Anguissa, completano il centocampo sulle fasce Politano a destra e McTominay a sinistra. In difesa ancora Olivera centrale insieme a Rrahmani, completano il reparto Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco spazio alla coppia Lukaku-Raspadori.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

GENOA (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, Otoa, Vasquez, Ahanor; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira