L'editoriale di Chiariello: "Chi tifa PSG è un cornuto felice, vi spiego! Ha indotto Kvara a minacciare l'Art. 17!"

"Siamo a 24 ore da una delle tre partite-chiave, ma chiaramente la prima è sempre la più complicata. Se l'Inter dovesse fermarsi a Torino, vincere col Genoa vorrebbe dire mettere un'ipoteca serissima sullo Scudetto". Comincia così l'editoriale di Umberto Chiariello per Radio Crc. Il giornalista ha cambiato poi argomento, tornando su Khvicha Kvaratskhelia, il mercato e non solo:

Ma c'è una vicenda che mi fa molto arrabbiare: ma che gente siete, voi napoletani, che tiferete per il Paris Saint-Germain? Vi compatisco, siete dei poveri autolesionisti. Addirittura c'è chi vuole invitare Kvaratskhelia a una eventuale festa-Scudetto perché ha dato il suo contributo nel girone d'andata, che è una cosa oggettiva, per carità, ma ci ha mollato in piena corsa-Scudetto per perseguire i suoi interessi. Ha vinto il titolo francese e può vincere la Champions League col PSG. Kvara è un gran giocatore, inutile stare qui a discuterne, ma che gente è chi tifa PSG nella finale di Champions? Siete quelli che hanno un paio di corna sulla testa, cornuti e felici. Vi hanno fottuto la fidanzata e voi tifate per loro? Se l'estate scorsa il PSG fosse venuto dal Napoli, in maniera corretta, dicendo di volere Kvara e Osimhen e chiedendo il permesso di trattare coi calciatori sullo stipendio, non ci sarebbe stato nulla da eccepire. Anzi, avremmo ringraziato il PSG per averci dato una mano a rifondare la squadra. Ma dimenticate ciò che disse De Laurentiis a Palazzo Reale, ossia che il PSG aveva trattato col procuratore di Kvara e col procuratore di Osimhen di nascosto dal Napoli. Trattava i loro ingaggi senza trattarne il cartellino. Una pratica truffaldina affinché il calciatore ricatti il club, dicendo di voler andare via, in modo tale che il prezzo si abbassi.

C'è un giocatore che pur di andare alla Juventus si è dato malato. In un momento determinante della stagione dell'Atalanta, quando si giocava un trofeo importante, si è dato malato. E allora io dico: i club possono essere sotto ricatto così? Ora Koopmeiners è un peso per la Juventus, costa una barcata di soldi, non è più titolare. Ma mica la Juventus può non pagarlo? No, deve tenerlo sul groppone. Così come deve tenersi sul groppone Vlahovic. Allora dico: perché vale per le società e non per i calciatori? Se un calciatore fa una grande annata va sempre dal club a chiedere un aumento d'ingaggio. "Altrimenti me ne vado". Ma come fai ad andare via se c'è un contratto?

Conte resta? E chi lo sa. C'è un contratto, sì, ma se non vuole restare cosa succede? E dico: se avesse fatto male e De Laurentiis avesse voluto licenziarlo, mica poteva non pagare? No, avrebbe dovuto pagare tutto anche in quel caso. E si può andare avanti così? La gente dovrebbe rizelarsi, schifarsi. Invece vedo che la gente tifa PSG, un club che è stato scorretto l'estate scorsa. Nonostante Conte abbia detto che Kvara non si tocca e malgrado il viaggio in Germania della società azzurra, da De Laurentiis a Chiavelli fino a Grassani e Manna, con un'offerta da 6 milioni di euro, non ci fu niente da fare. La risposta fu picche. Mamuka Jugeli, l'agente di Kvaratskhelia, non se ne importava, aveva una lettera già pronta: voleva utilizzare l'Articolo 17 per andare via l'estate che verrà. E allora il Napoli ci ha provato e riprovato a rinnovarlo. E non venitemi a dire che bisognava rinnovargli il contratto prima: lo so che è vero, ma non parliamo ancora di quell'errore. Quest'anno con l'arrivo di Conte si è azzerato tutto, il Napoli ha provato seriamente e con cifre congrue a rinnovare il contratto di Kvaratskhelia. Ma a novembre scorso Jugeli rimandò tutto a gennaio, poi si è scoperto che trattava segretamente col PSG. Kvara non era più sul pezzo, non c'era più con la testa, si rifiutò di partire per una trasferta. L'errore è a monte: bisognava venderlo prima, non costringerlo a restare. Un errore che però capisco.

Ciò che non capisco è perché la gente tifi per lui e per il PSG. Siete cornuti! Uno vi frega la fidanzasta di nascosto e poi fate il tifo per lui? Ma l'onore ce l'avete? Io non posso tifare per il PSG, che è venuto a prendersi il mio miglior calciatore con l'arroganza dei soldi e un comportamento sbagliato".