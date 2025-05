Inter, Inzaghi in conferenza: "Scudetto? Io ci credo, anche se non dipende solo da noi..."

L'Inter non sbaglia all'Olimpico Grande Torino e, nonostante il massiccio turnover, batte i granata: Zalewski nel primo tempo e Asllani su rigore nella ripresa firmano il 2-0. I nerazzurri agganciano il Napoli in vetta alla classifica, aspettando però il posticipo dei partenopei contro il Genoa. Al termine del match il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa.

Come mai Zalewski in mezzo?

"Ha qualità, può fare tanti ruoli. Sui quinti stavamo bene, ci mancava qualche giocatore in mezzo. Lui nasce lì, è stato spostato a fare il quinto e lo fa bene,. Ha doti tecniche e atletiche, ma hanno fatto bene tutti, anche Taremi e Correa. Siamo riusciti a vincere, siamo contenti"

Ha pensato all'acquazzone di Perugia? Quanto ci credete?

"Ci credo. Dobbiamo fare il massimo e vedere cosa succede, anche se non dipende da noi. Dopo tutta l'acqua con il Barcellona, anche stasera ne abbiamo presa tanta e abbiamo scherzato. Il Toro non perdeva da nove gare in casa"

Come ha visto Taremi?

"Ha lavorato in tranquillità, aveva avuto problemi come Zalewski e Correa. Taremi ha avuto la pubalgia, poi sembrava stesse meglio ed è tornato dalla Nazionale con una lesione. Ora si vede che tutti lavorano in gruppo da tempo"

Come vi preparate per il Psg?

"Lavoriamo bene e con il sorriso, ci giochiamo uno scudetto punto a punto e cerco di alternare i giocatori. Prima del Psg abbiamo Lazio e Como, saranno impegnative"

Sembrava che non ci fosse stato il Barcellona...

"Avevo timore, il Toro è organizzato, ma l'abbiamo interpretata bene. Due giorni di riposo e poi da mercoledì pensiamo alla Lazio"