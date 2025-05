Manna a Dazn: "De Bruyne? Attenti alle opportunità, ma parlarne ora è scorretto! Sull'Inter..."

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match contro il Genoa è intervenuto al microfono di DAZN e ha dribblato la domanda sulla trattativa in corso per Kevin De Bruyne, calciatore in scadenza di contratto con il Manchester City: "E' normale che siamo sempre focalizzati anche sul mercato, stiamo attenti a ogni opportunità. Ma parlarne adesso è assurdo, sminuisce il lavoro fatto dai ragazzi e dal mister, non mi sembra corretto. Stiamo lavorando, stiamo attenti a ciò che può succedere. Ma parlarne non ci aiuta".

Inter in finale di Champions League? "L'Inter è una squadra forte e attrezzata per giocare su due competizioni e questo valorizza ancora di più il nostro percorso. Facciamo i complimenti all'Inter per la finale di Champions League e un in bocca al lupo. Hanno vinto oggi ma dipende da noi, siamo concentrati e tranquilli".

Si aspettava di giocarsi lo scudetto a questo punto? "Io ho sempre creduto che questo gruppo potesse dare fastidio all'Inter fino alla fine. Adesso siamo pari e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Dobbiamo godercelo e vivere di questa atmosfera incredibile. Dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi".