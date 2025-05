L'ex portiere Rampulla esalta Meret: "Uno dei migliori al mondo nel suo ruolo!"

L'ex portiere della Juventus e compagno di squadra di Antonio Conte Michelangelo Rampulla, sulle pagine de Il Mattino, ha parlato della stagione del Napoli e del tecnico dei partenopei: "Il calendario è nettamente favorevole agli azzurri. Il Napoli ha buone possibilità di vincere il titolo. È stato bravo il Napoli ed è stato bravissimo Antonio a ricompattare giocatori che l'anno scorso avevano avuto qualche defaillance, ma che sono di assoluta qualità. E si vede. E poi quando si vince al fotofinish devi sfruttare eventuali errori dell’avversario. Il Napoli ha avuto il merito di essere sempre attaccato all’Inter".

Sulle parole prima di Monza. "Conosco Antonio... Tanti allenatori che abbiamo avuto pungolano i giocatori e l'ambiente con critiche e stoccate. Credo che Conte parli a ragion veduta: crea una bolla intorno ai giocatori per fargli dare sempre qualcosa in più. È una strategia per isolare la squadra e metterla in condizione di lottare ancora di più contro qualcuno. Anche un nemico immaginario, l’importante è l’integrità della squadra".

Come giudica la stagione di Meret? "È uno dei migliori portieri italiani ed oggi dico anche di quelli stranieri. È un giocatore di assoluto valore e poi, come diceva Zoff, un portiere deve parare quello che si può parare: e lui para, dà sicurezza alla squadra".

Conte può aprire un ciclo a Napoli? "Lo auguro al Napoli ed ai tifosi napoletani. A me piace vedere il bel calcio e con Antonio si vede, si percepisce la passione che ci mette. Da uomo di sport vedere l'entusiasmo che c'è a Napoli anche da avversario è qualcosa di eccezionale".