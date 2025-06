Chiariello: "Nunez è forte, ma costa 50-55mln e non è esploso! Vi dico chi preferisco tra lui e Lucca"

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto con il suo punto, in questo caso sulla questione centravanti con la doppia pista Nunez-Lucca: "Lucca o Darwin Nunez? Lucca costa tra i 25 e i 35 milioni, il Napoli ha congelato la trattativa. Vuole andare su Nunez? Benissimo, signor giocatore. Ma che in tre anni al Liverpool non è mai esploso, ha fatto parecchio male. Il massimo che ha fatto in Premier League, dove si segna parecchio, è 11 gol. Quest'anno ne ha fatti 5. E' un giocatore oggettivamente forte, ma che va guardato per quel che è: uno che non è esploso. Un po' come Gyokeres, che in Portogallo segna e se lo prendi sembra di prendere il top del mercato, ma non sai se si conferma in un altro campionato di un livello più alto; e per quanto costa è un rischio prendere.

Nunez non ha oggettivamente mantenuto le premesse. Il Liverpool è stato criticato a sangue per quella scelta perché le due squadre che si erano contese il campionato punto a punto l'anno prima fecero due scelte diverse in attacco: il Liverpool su Nunez, il City su Haaland. E' storia nota che uno ha fatto il capocannoniere e Nunez è finito a fare la riserva. E questo ha acuito il divario tra il Manchester City e il Liverpool, prima di quest'anno, visto che il City vive una crisi.

Nunez non è stato protagonista di questa bella annata del Liverpool. Se mi si chiede: è forte Nunez? Lo vorresti a Napoli? Sì. Se mi viene chiesto se mi piace Lucca, rispondo altrettanto. Vedo dei punti a fare dell'uno e dei punti a favore dell'altro. Molto più sognante l'acquisto di Nunez, che costa anche molto di più. Vogliono 60-65 milioni di euro, gli inglesi. Se il Napoli riesce a trattare sul prezzo non lo porta a casa in nessuno caso a meno di 50-55 milioni. Siamo ai livelli del prezzo di Osimhen, il più costoso della storia del Napoli".