L'ex Savino sul gol di Posch: "Perché mettere Cajuste sul 1° palo su un corner a rientrare?"

Alberto Savino, ex calciatore azzurro e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Alberto Savino, ex calciatore azzurro e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "I calciatori non seguono il tecnico? Penso che la squadra sta cercando di risolvere dei problemi ma non riuscendoci. Come successo sul calcio d'angolo del secondo gol. Da difensore non posso pensare che Cajuste vada sul palo su un calcio d'angolo a rientrare e non vada a saltare nel castello".

Perché Calzona fa giocare sempre gli stessi? "Lui li vede quotidianamente, noi praticamente mai solo in Tv. Se non sono all'altezza di entrare in campo ed entrano gli altri significa che o sbaglia l'allenatore o sono meno pronti di quelli che entrano in campo e fanno male. È stata un'annata particolare, per gli allenatori è stato difficile perché in tutte le partite si è visto il Napoli con una doppia faccia. Ciò che è mancato di più è la costanza. La costanza di portare un certo ritmo, una certa intensità, la qualità nei passaggi, quello che poi è stata la forza dell'anno scorso. Fare le coppe è importantissimo per la squadra, anche se è la Conference. Per un allenatore nuovo lavorare avendo solo una partita a settimana significa poter puntare solo sul campionato".