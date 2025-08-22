Podcast La griglia di Bonanni: Napoli in prima linea, pure l'Inter anche se a fine ciclo"

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Massimo Bonanni. Queste le sue parole:

Chi parte con i favori del pronostico?

“Penso che il Napoli possa partire in prima linea, ma lo metto insieme all’Inter. Il Napoli si è rinforzato, se dovesse prendere Hojlund sarebbe un buonissimo acquisto per sostituire Lukaku. Sono curioso per l’Inter, sarà un anno di transizione perché è a fine ciclo e sta cercando di cambiare. Credo che l’Inter possa continuare a essere competitiva per il campionato, mentre il Milan per me è un enorme punto interrogativo. Mi fido molto però di Igli Tare, è un valore aggiunto per una società a cui è mancato il direttore sportivo per anni”.

Pellegrini e Dovbyk lasceranno la Roma?

“Penso che Pellegrini debba andar via, per lui la scelta più giusta è lasciare la Roma. Anche per Dovbyk credo che alla fine andrà via. Pellegrini ha un ingaggio da top, ma non può essere considerato un top. In società che si giocano l’Europa come Fiorentina e Bologna può essere un giocatore centrale, ma il suo ingaggio negli ultimi anni non lo ha aiutato anche per le critiche, che vanno di pari passo con il suo ingaggio”.

Cosa può fare la nuova Lazio di Sarri?

“La Lazio per come sta messa con un impegno a settimana può far bene. Ha qualità, a centrocampo ha più fisicità nelle mezzali e Dele-Bashiru con Sarri può far bene e crescere. Mi aspetto qualche gol in più da Castellanos, mentre gli unici dubbi che vedo sono in porta tra Provedel e Mandas e a destra con Cancellieri che si giocherà il posto con Isaksen”.

L’Inter può rischiare qualcosa contro il Torino?

“Secondo me non c’è partita. Ho visto il Torino l’altro giorno in Coppa Italia e l’ho visto malissimo. Poi credo che sia una buona squadra, ma ad oggi per me non c’è partita”.