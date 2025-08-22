Capuano: "Conte sa di mentire, con De Bruyne e gli altri acquisti è quasi obbligato a vincere"

Il giornalista Giovanni Capuano, nel suo articolo su Panorama in cui fa la griglia della Serie A 2025/26, si è soffermato anche sul Napoli di Antonio Conte. Di seguito un estratto: "In pole position c'è il Napoli di Conte, non solo perché campione in carica e costretto all'onere del pronostico. De Laurentiis ha innestato un mercato sontuoso sul quarto tricolore della storia partenopea che a sua volta era innestato sulla base dello scudetto di Spalletti e su un altro mercato da 150 milioni di euro secchi. Conte dice che deve essere "rompiscatole" delle grandi del Nord, che c'è un progetto ancora in costruzione, non sono arrivati titolari a parte De Bruyne e altre cose simili: mente sapendo di mentire.

Il grave infortunio di Lukaku rischia di incidere in negativo, ma può anche essere la conferma finale della forza attuale della società. Dovesse arrivare Hojlund, ad esempio... Il tecnico salentino prova a scaricare sugli altri il peso di essere favorito per il titolo, obbligato quasi a vincerlo per non fallire davanti a tutti gli investimenti chiesti e ottenuti dal suo presidente. E la novità è che dovrà anche essere competitivo in Champions League perché non si scomoda uno come De Bruyne per abdicare a gennaio. Dietro al Napoli ci sono grandi potenzialità con molti punti di domanda o problemi".