L'ex Gautieri: "Dar via Simeone è stato un errore, a prescindere dallo stop di Lukaku"

L'ex azzurro Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com parlando dei temi attuali in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto pesa l’infortunio di Lukaku a Napoli?

“L’errore del Napoli indipendentemente dall’infortunio è stato aver dato via uno come Simeone che dà sempre tanto. Adesso occorre un attaccante forte, oggi chi ha il calciatore forte è difficile che lo dia via”.

Lucca sarà all’altezza?

“A Udine ha dimostrato di essere un giocatore importante. Ha margini di miglioramento, ma andrà aspettato. Se si pensa che possa risolvere tutti i problemi è sbagliato. Magari oggi potrebbe non essere prontissimo ma in futuro sarà un calciatore importantissimo per gli azzurri”.

Gli ultimi giorni potrebbero essere ancora quelli di Lookman?

“L’Inter farà di tutto per prenderlo. Non è ancora finita”.