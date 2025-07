La lezione di De Bruyne: “Ruolo? Nel calcio contano spazi, tattica e fasi di gioco”

Preferisci giocare da mezzala o magari più vicino alla punta? A Kevin De Bruyne, oggi in conferenza stampa, è stato chiesto anche questo. E il centrocampista belga ha dato una lezione, come prevedibile d'altronde dopo tanti anni alle dipendenze di Pep Guardiola e come fulcro del suo calcio iper-moderno:

"Non credo che il ruolo sia così importante perché le posizioni in campo si studiano prima della partita stessa, tutto dipende dall'interpretazione dello spazio, anche la postura tattica sia nostra che degli avversari. 4-3-3, 3-4-3 sono moduli, ma dipende dalla fase di possesso o non possesso. Il calcio è molto dinamico, cambia. Non saprei quale sarebbe la posizione migliore"